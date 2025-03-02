暢所欲玄：肩膀與運程

從相學角度看，人的肩膀如呈一字形，具有自動自覺承擔責任的特徵。

觀察一個人的肩膀，除了要看肩膀是平或斜、是厚或薄，還要留意其闊窄，以下一起看看肩膀與運程之間的聯繫。

1.肩膀高聳的人：工作態度積極，具上進心、勇於承擔，責任心強，心胸寬廣，眼光遠卓，是優秀的創業、實踐型工作者，財運較為平穩，行正財運居多。

2.肩膀下垂的人：樂於採納別人的建議，處事隨意，不固執己見，易服從安排，屬較容易滿足的類型，適合從事執行與操作類型的工作。

3.肩膀消瘦的人：具豐富想像力，思緒敏捷，感性且善良；缺點是意志薄弱，看待人事往往只見到灰暗一面，思慮多，屬於易傷感、易有憂鬱傾向的類型；由於習慣抱怨，以致人際關係受到不良影響，財運也較差。

4.肩膀歪斜的人：比較沒責任心，不能擔當重任。如果肩膀呈「A」字形，表示該人會在遇上挑戰時臨時退縮。

5.肩膀形狀像錨肩的人：肩膀愈闊，代表愈有能力承擔。肩膀形狀像錨肩的人，具有虛榮心，易受虛榮心驅使而努力牟取成功與利益！

玄學名師黃楚淇