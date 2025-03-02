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許凱遊港Chok爆晒手臂
內地小生許凱繼早前被網民捕獲搭地鐵後，前日在社交網上載在港坐渡海小輪的照片，有指他近日來港，喜歡四圍去，並選擇坐渡輪享受慢活，分享在船上看海、一臉沉思的Chok爆照片。近日天氣回暖，他脫下皮褸，內裏只穿白色背心，不經意騷出結實手臂，並留言：「鏡頭裏總有豐收。」
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