娛樂

鄭茵聲浸溫泉 自封小妖精
台灣網紅鄭茵聲近年踏足演藝圈，有《高塔公主》、《我和我的十七歲》及《通靈少女》等多部作品，坐擁大批粉絲。近日她分享浸溫泉的照片並配文：「請叫我冬日的性感小妖精，這幾天真的好冷，終於泡到溫泉了。」見她身穿紅色泳衣，露半球大騷深長事業線，火辣畫面讓網民熱血沸騰！
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