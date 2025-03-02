張與辰帶團返家鄉 海兒任《中年3》評審 玩紙巾過招
無綫歌唱綜藝真人騷《中年好聲音3》20強的其中19位參賽者，包括張與辰、陳芷盈、占士丁丁和曹越等，昨日現身將軍澳出席活動，《中年好聲音》歌手支嚳儀及《中年2》的劉威煌都有現身獻唱，吸引大批粉絲支持。
支嚳儀扮面試官
《中年3》最高分的兩位紀錄保持者黃博和張與辰表示，隨着節目愈來愈接近尾聲，心情變得緊張和期待。講到勁敵，張與辰直指是站在身旁的黃博：「女大魔王，不過其實『中3』好多人都好有才華，各有千秋。」他又指已為粉絲俱樂部改名為「與辰同行」，希望比賽結束後可以辦「與辰旅行」，帶一班粉絲到自己的家鄉馬來西亞。而「大師姐」支嚳儀大讚今屆參賽者水準和顏值都高，並透露接下來會與他們合作。她又笑言最近為兒子升學的事情苦惱，會扮面試官陪兒子模擬面試。
至於海兒載譽歸來任《中年3》評審團，穿單肩斜膊上衣的她造型吸睛，並與參賽者玩紙巾互動，傳授如何令氣息變得多元化。她揮動紙巾時姿勢優美，仙氣十足，車婉婉替這位男參賽者開心：「你就好，好多人都想同海兒老師玩紙巾！」
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