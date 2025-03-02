傳陷財困 開騷還債 張學友呼冤：真係冇爭人錢！

歌神張學友多年來積極舉行巡唱，最近網傳他身陷財困，為了還債才開騷賺錢。前晚，他在演唱會上公開闢謠，直言開個唱只為自己及歌迷開心，與錢無關，又自嘲孤寒，一件衫着足20多年。

張學友近年在多個國家及地區展開《張學友60+巡迴演唱會》，創下入行以來合共舉行逾1,000場巡迴演出的紀錄，成為首位巡唱破千場的華語歌手，相當犀利！不過，網上卻瘋傳他因家人的揮霍及投資失利而欠債，被迫開個唱還錢，而前晚學友在廣州舉行巡唱，明確表示並沒有欠債，開個唱純粹為了自己及歌迷開心。

自嘲孤寒 一件衫着20年 學友透露曾有人問他是否欠下周身債，他再三強調：「我再講清楚一次，我真係冇爭人錢，真係冇，我好細個時，我阿媽同我講：『阿仔，借錢好難，自己要畀心機。』我記住呢件事好耐，所以我唔係好敢，我做每場演唱會為自己而做，為咗我自己覺得開心，希望可以令更多想聽我唱歌嘅朋友，可以聽到我唱歌。所以大家放心，我可以同大家保證，張學友係冇一個退休年齡。」

他又自嘲孤寒，笑言：「之前上網睇到有人話我着嗰件衫係10年前着過，我想話畀大家聽，我好多着緊嘅衫係20幾年前，首先證明咗第一樣嘢，20幾年前嘅料係好好，着極唔爛；第二係我嘅身材保持得好好，真係唔係講笑，呢20幾年來，我嘅體重都係維持喺150磅左右，到依家都係。」