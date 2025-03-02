中娛星動：獲雙重認證 撼贏劉亦菲 趙麗穎瓣瓣掂 品質度攞冠軍

內地花旦趙麗穎向來是電視界的領軍人物，去年轉戰影壇同樣做出成績，近日有內地社交平台公布數據，她不但成為商業價值十大藝人，更包攬熱議電影女角前3位，成功在影壇闖出名堂。

近日有內地社交平台公布多項藝人網上排名，其中花旦趙麗穎在多項數據中均榜上有名，成績突出，她跟迪麗熱巴、楊冪、趙露思、白鹿、楊紫、王一博、肖戰、檀健次及成毅當選為2024年商業價值Top 10明星，而趙麗穎還以94.9分成社交平台品質度明星冠軍，代表她的作品熱度及口碑獲雙重認可，大幅拋離第二位的劉亦菲（89.1分），可謂名利雙收。

此外，趙麗穎去年除了劇集《與鳳行》播出外，還強攻影壇，合共上映了3部電影，包括《喬妍的心事》、《第二十條》及《浴火之路》，憑3片的角色，包攬去年社交平台熱議電影女角色Top 10中前三位，縱然趙麗穎在《第二十條》只是配角，也力壓去年電影票房冠軍《熱辣滾燙》的女主角賈玲；而在熱議的電視女角色Top 10中，趙麗穎亦憑《與鳳行》獲第6位，基本上凡是趙麗穎演出的角色，無論大小都會成為熱話，足證其影響力驚人！

楊紫虞書欣熱度高 除趙麗穎之外，另一花旦楊紫去年成績相當不俗，她的兩部劇集《長相思第二季》及《承歡記》分別成熱議的電視女角色第2及第5位，在社交平台綜合熱度中排第2名；小花虞書欣受惠於劇集《永夜星河》，令她去年人氣飆升不少，其劇中角色成熱議的電視女角色第4位，社交平台綜合熱度第3位，社交平台漲粉量及長線熱度同時獲雙料冠軍。