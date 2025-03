藝人王君馨(Grace)與圈外人老公Daniel結婚多年,去年底宣布懷孕。曾透露預產期為5月的她,現時肚子已相當大,日前她與腹中BB齊齊「出動」,拍攝二人的第一個廣告,她於社交平台限時動態貼出工作短片,Grace穿着粉紅色露肩裙,雖然肚大如籮,但臉龐及四肢跟以前沒甚分別,更扭腰縮膊,相當搞笑,她配文:「1st commercial shoot with BB in the belly, can u guess what it's for?」