方媛被搶手袋後首現身 Anson Lo萬歲 約蔡卓妍食飯

方媛上月26日在網上發文指抵達意大利米蘭機場時遭賊人搶包包，失去證件、銀行卡、相機和一些重要資料，其後報案及向中國駐米蘭總領事館求助，能否尋回失物還是未知之數，不過專程去米蘭時裝周的她，亦收拾心情去睇騷。當日她穿上花花長裙現身，面對鏡頭，心情不錯。而人氣男團MIRROR成員盧瀚霆（AL）前日出席品牌2025秋冬預展，跟該品牌的設計師相見歡，現場還有他們首個合作系列，AL在社交網上載多張合照，預告新系列將於4月推出，稱讚品牌非常用心，安排了一個特別的showroom，他表示：「好驚喜！呢間係拿破崙嘅睡房，好有歷史感。好榮幸可以同品牌合作，感覺好興奮。」他透露在設計中加入雙方喜歡的元素，包括AL獨有的元素及顏色，作為送給「神徒」（粉絲暱稱）的禮物，而大批粉絲追星到米蘭，令AL出入都被重重包圍。