方媛被搶手袋後首現身 Anson Lo萬歲 約蔡卓妍食飯
天王嫂方媛在米蘭遇上搶包包不幸事件，經過數日頻撲後，終有心情扮靚去睇騷；至於同在米蘭的歌手Anson Lo和蔡卓妍就合體聚餐，蔡卓妍更大爆是Anson Lo請食飯真開心。
方媛上月26日在網上發文指抵達意大利米蘭機場時遭賊人搶包包，失去證件、銀行卡、相機和一些重要資料，其後報案及向中國駐米蘭總領事館求助，能否尋回失物還是未知之數，不過專程去米蘭時裝周的她，亦收拾心情去睇騷。當日她穿上花花長裙現身，面對鏡頭，心情不錯。而人氣男團MIRROR成員盧瀚霆（AL）前日出席品牌2025秋冬預展，跟該品牌的設計師相見歡，現場還有他們首個合作系列，AL在社交網上載多張合照，預告新系列將於4月推出，稱讚品牌非常用心，安排了一個特別的showroom，他表示：「好驚喜！呢間係拿破崙嘅睡房，好有歷史感。好榮幸可以同品牌合作，感覺好興奮。」他透露在設計中加入雙方喜歡的元素，包括AL獨有的元素及顏色，作為送給「神徒」（粉絲暱稱）的禮物，而大批粉絲追星到米蘭，令AL出入都被重重包圍。
工作後，AL與同在米蘭的蔡卓妍（阿Sa）相約聚餐，阿Sa在社交平台分享跟AL等眾人食飯碰杯的合照，寫着「多謝阿Sir請食飯」感謝AL請客。阿Sa在社交平台亦晒出多張在米蘭街頭的自拍照，表示：「陽光很好的一天，心情也很好。」
肖戰吸引數百粉絲追星
連續多天在米蘭睇騷的內地男神肖戰，粉絲聲勢更加浩大，前日他出席活動前3個小時，已有數百粉絲及途人圍觀，出入由保安開路，場面墟冚。另外，內地女星張馨予睇騷後遇上好友胡兵，2人突然興起隨街示範行catwalk，張馨予笑言第一次在米蘭街頭走秀：「有你在，我才有這個勇氣。」而胡兵日前閒逛時，邊行邊擺chok甫，不慎弄斷珠子吊飾，散落一地，認真尷尬。
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