何超雲牛一 超蓮送手工大禮

何家三房千金何超雲日前迎來36歲生日，妹妹何超蓮布置場地為她慶生，並送上親手編織的雞仔造型斜孭袋作為生日禮物，甚有心思。超蓮在社交平台甫出家姐孭住新袋的照片，送上祝福：「世界上最麻煩的人生日快樂，這個噸噸雞包絕對是最棒的禮物，手工親手縫製。」