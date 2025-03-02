娛圈單打：影帝離奇冚家死 調查彈出又彈入

95歲奧斯卡影帝真赫曼，於美國時間2月26日被發現倒斃家中，比他小30多歲的妻子及愛犬也一起陳屍屋內。美國警方最初指死因無可疑，其後又透露影帝一家是一氧化碳中毒，疑似燒炭，但最近又改口稱死因有可疑，並非死於一氧化碳中毒，可能需時數周調查。

當地媒體指出，真赫曼倒臥於廚房旁的房間內，身穿長袖衫、運動褲和拖鞋，旁邊有太陽眼鏡及拐杖，疑似突然倒下；日裔鋼琴家太太荒川貝齊及一頭德國牧羊犬，則倒斃在浴室，桌上有一瓶打開蓋的藥丸，部分藥丸四散地上。兩人屍體被發現時已經腐爛，初步估計已死去9日。

大家當初還以為，影帝活得太久厭世，與太太燒炭共赴黃泉，但死狀實在有太多疑點，當地天然氣公司對屋內外燃氣管線進行測試，亦沒有發現洩漏迹象，而且當時豪宅大門半掩，刻下當地警方又話要調查其生前最後接觸是誰，不排除任何可能性。

喂，美國警方都算無能，明明向全世界公告死因冇可疑，短短時間內即大改口，彈出又彈入，查案能力實在令人懷疑。大家過往於荷里活電影，常見當地警探勇武威猛，破案如食生菜，現實中卻不是這麼一回事，隨時連港警都比不上。

如果大家不善忘，當記得2013年2月，曾發生轟動一時的「藍可兒死亡事件」。這位港人移民後代離奇死於洛杉磯塞西爾酒店屋頂水塔內，引發世界各地人士組隊調查，皆因美國警方完全查不出究竟，連驗屍報告都要事隔4個多月才出爐，如同食咗成擔豬油。預料真赫曼之死也是有排查，神勇幹探個屁！