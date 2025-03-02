與「劍后」江旻憓較量 甄子丹驚丟架 上速成班惡補

「宇宙最強」甄子丹跟「劍壇一姐」江旻憓昨晚於啟德體育園比劍，子丹以一分之差落敗，他自嘲不自量力，但為免太過丟架，事前有上速成班，他還禮尚往來教江旻憓詠春，大讚對方是練武之才！

啟德體育園昨晚舉行開幕典禮，演出陣容包括甄子丹、容祖兒、葉蒨文、林子祥、葉麗儀和李幸倪等，還有香港劍后江旻憓、羽毛球「鄧謝配」鄧俊文及謝影雪、乒乓球運動員杜凱琹、朱成竹、國家隊乒乓球運動員樊振東，以及國家羽毛球隊大師兄林丹等。

現場由祖兒以《越唱越強》打頭陣，李幸倪則獻唱《Strong》，葉麗儀夥拍香港中樂團唱出《上海灘》，至於林子祥與葉蒨文則合唱《十分十二吋》。李幸倪接受訪問時表示：「好興奮，可以喺舞台上面望住呢個Stadium。場地好大，就咁行都真係幾索氣㗎。表演心情非常興奮同期待，直到升降台升出嚟見到全場坐滿咗咁多觀眾，原來都係會有啲緊張，但係好快就返番去好享受呢個舞台。」

而昨晚的焦點之一便是甄子丹與「世一」江旻憓進行重劍比賽，最後由後者以5比4勝出。賽後，子丹在台上笑言江旻憓讓賽，並自爆：「本來大會叫我打功夫同彈琴，我話唔好，琴棋書畫好多人做，唔夠特別，凸顯唔到獅子山精神，所以提議搵江旻憓打場劍，係我不自量力獻醜。」又大讚對方靚女、謙虛及能力出眾，是年輕人學習榜樣。而江旻憓笑言有跟子丹學詠春：「多謝『葉師傅』團隊，學識輸贏不重要，最重要係同屋企人食飯。」

傳授詠春秘笈 另外，子丹接受本報獨家訪問時表示自己完全不懂劍擊，事前上了幾堂：「個教練來頭不少，係江旻憓師姐，佢教咗我啲武林秘笈，上台都唔想太丟架。」又透露江旻憓對功夫有興趣：「佢叫我教佢打詠春同打木人樁，我搵咗幾個徒弟教佢，始終係奧運冠軍，佢即時上手，完全係練武之才。」談及啟德場館，子丹開心香港有個世界級體育館，能想像到將來會有更多國際體壇及音樂名人來港演出，亦有信心身為歌手的女兒甄濟如將來會踏上該場館表演。

另外，子丹與荷里活影星奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的荷里活電影《殺神John Wick 4》（John Wick 4）2023年3月於香港上映，但當時有傳奇洛李維斯因涉政治風波，令《殺神4》在內地上映無期。如今時隔約兩年，該片終定於本月14日在內地上映。