謝安琪心碎：你沒遵守承諾

方大同淡出樂壇多年，但跟圈中歌手友誼長存，昨日傳出噩耗後，謝安琪表現最傷感，她在社交網發布陰天照片，黯然表示：「You didn't keep promises bro.（你沒有遵守承諾，兄弟。）」其老公張繼聰是同期出道的創作歌手，他在社交網上載黑圖悼念：「Love u so much bro,so much……下次見面，我一定會好大力攬你……」

台灣天王王力宏與方大同曾在電影及專輯合作，他發長文悼念，大讚對方是最具天賦、最獨特的藝術家之一，猶記得方大同說過：「只需要一支蠟燭，黑暗就無法存在。」新加坡天王林俊傑亦發文悼念，直言無法接受，透露早前還互相關心近況：「怎麼就突然走了呢？真的不願意相信，還來不及一起寫歌一起合照，向來都那麼那麼溫柔，那麼誠懇，那麼謙虛，那麼從容……謝謝你給予這個世界的所有能量、作品、光芒，提醒着我們要繼續推動自己成為更好更特別的人。」

至於連詩雅上載與方大同的黑白合照，憶述當年簽約同一間唱片公司：「出道的那一年，你亦有參與部署我的一個宣傳計劃，還有寫咗我人生第一首作品給我，又一次好似一個大哥哥咁，給了我好多工作上嘅意見。」曾屬同門的周柏豪難以接受噩耗：「佢係我成長路上其中一位好重要嘅歌手，依家我就好像感到缺少咗好寶貴嘅東西。」