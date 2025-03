謝安琪心碎：你沒遵守承諾

方大同淡出樂壇多年,但跟圈中歌手友誼長存,昨日傳出噩耗後,謝安琪表現最傷感,她在社交網發布陰天照片,黯然表示:「You didn't keep promises bro.(你沒有遵守承諾,兄弟。)」其老公張繼聰是同期出道的創作歌手,他在社交網上載黑圖悼念:「Love u so much bro,so much……下次見面,我一定會好大力攬你……」