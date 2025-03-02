摯友薛凱琪傷心避世 金曲歌王方大同猝逝 傳肺部嚴重纖維化

音樂才子方大同英年早逝，終年41歲，其經紀人公司昨日泣告他對抗頑疾長達5年，已於2月21日離世，消息震驚各界。有傳他因肺部嚴重纖維化在港病逝，並已舉行葬禮。方大同唯一的緋聞女友薛凱琪，在好友離世翌日帶淚演出，而且至今仍「失聯」，情況令人擔心。

音樂才子方大同才華洋溢，跟歌手張敬軒、王菀之及張繼聰被封為「香港唱作四小強」，他奪獎無數，更曾贏得台灣「金曲歌王」的美譽。他曾因爆肺多次入院，3年前更停工神隱兩年養病，期間激發靈感創作全新大碟《夢想家 The Dreamer》，去年10月推出並正式宣告復出，以為他重整旗鼓，惟事與願違，昨日傳來噩耗，他於今年1月再推出的專輯《艾美夢遊圖畫小說1-6》成為其遺作。

其經紀人公司昨日在社交網公布沉痛消息：「以積極的態度面對頑疾5年，方大同於2025年2月21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恒的精神財富。」

遺言曝光：雅致走完生命之路 其實早於數日前，網上已傳出方大同的死訊，有網民表示：「好震驚，夢到朋友跟我說有一個40多歲音樂才子在美國病逝了，夢到的、夢到的。」方大同的經理人否認他在美國離世，至於病逝原因及何時身故，經理人配合方大同一貫的低調作風，拒絕透露：「關於後事，我們就不多聊細節，請保留一點空間給家屬，謝謝大家一路以來對大同關心及支持。」有網民聲稱取得方大同前經理人的對話內容，指他離世時肺部嚴重纖維化，在香港一間私人醫院病逝，方大同的經理人不願證實，認為逝者已矣，該讓他好好離開。而網上瘋傳疑是方大同的醫學報告，當中指出：「屍檢報告顯示右肺組織纖維化達67%。正常成人肺活量3500-4000ml，而方大同去世前肺活量僅890ml（相當於5歲兒童）。」另有傳他患癌症。

有網民透露方大同昨日已辦葬禮，並上載悼念儀式的小冊子，披露方大同的遺言：「時間不等人，隨着年齡的增長，更能深入理解時間的現實與虛幻。生活給我們帶來了各種各樣的轉折和挑戰，但我認為我們的目標之一應該是以雅致得體的態度去走完生命之路。」文末，方大同還寄語世人：「你在未來的日子裏，繼續懷抱夢想，持續努力，成長進化，在人生的每個階段充分發揮自己的潛能。」

方大同離世消息震撼圈中人及各地歌迷，眾人都難以相信是事實。在公布方大同死訊的前一晚，有快將結婚的歌迷收到偶像的親筆簽名賀卡，下款寫有「Feb 2025」。翻查社交網，方大同在離世的8日前還在社交網上載獨照祝福歌迷：「在此向大家致以遲來的新春祝福！祝大家身體健康、事業興旺！」這成為他最後的發文及「遺照」，歌迷指他的身形一如以往消瘦，但未見病態及異樣。

歌迷對方大同離世無限唏噓，同時擔心其好友薛凱琪（Fiona）的情況。Fiona跟方大同屬「友達以上，戀人未滿」，受情緒病困擾的她曾萌生去意，幸獲對方開解，因此視好友為救命恩人。方大同傳出死訊後，連好友亦未能聯絡到Fiona，但她將社交網頭像及封面全部換成故友的畫作悼念。另有網民發現上月22日，即方大同離世翌日，她在音樂節演唱時數度哽咽，甚至要中斷演出重唱，網民猜測她當時已收到壞消息，為好友而落淚。