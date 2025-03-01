現場直擊：文佳煐游走香港談情 李鍾碩男神歸位 打親民牌寵粉

韓星李鍾碩連日在港拍攝韓劇，吸引大批粉絲圍觀，前日更由朝拍到晚！本報現場直擊狀態大勇的他，與拍檔文佳煐登上開篷觀光巴士帥氣出巡，遇見粉絲即盡顯親民。

繼韓劇《律戰江湖》後，李鍾碩闊別兩年半再在新劇《瑞草洞》挑戰律師角色，飾演帥氣又率直的資深大律師。之前被指發福走樣的他，為角色積極操弗，回復男神最佳狀態。韓劇《女神降臨》的女星文佳煐則扮演新入職的助理律師，劇集預計5月底播出，劇組連日反轉港九取景，吸引大批劇迷蜂擁而至。

佐敦撐枱腳 本報直擊兩人前日下午在上環文武廟附近乘搭開篷觀光巴士，攝製組出動航拍機進行拍攝。原本李鍾碩在巴士上層撐傘遮擋陽光，但見到有粉絲跟拍，即收傘不斷跟粉絲揮手。之後大隊轉移陣地，到佐敦一帶的食店取景，李鍾碩與文佳煐坐在店外擺放的餐桌撐枱腳，李鍾碩手上更拿着觀光地圖仔細研究。

當日晚上，大隊移師維園繼續拍攝。工作了一整天的李鍾碩未有半點倦容，表現專業，他見到粉絲一直在旁守候，收工時特地走向她們，展露暖男笑容揮手，又跟各人擊掌及合體派心，超級寵粉！昨日，他穿上格仔T恤，與文佳煐到西營盤藝里坊壁畫旁的樓梯取景，未知是否拍攝談情戲份，期間更背起女方，之後熱到脫掉外套，捲起短袖Tee的衣袖大晒麒麟臂。據知文佳煐稍後將前往意大利參加米蘭時裝周。

至於李鍾碩的女友IU最近忙於宣傳下周五上架的新劇《苦盡柑來遇見你》，她與「臉蛋天才」車銀優拍攝的首飾廣告近日曝光，獲網民激讚是「高顏值CP」，並期待雙方有機會合作拍劇。

文佳煐