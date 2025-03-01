暢所欲玄：上升星座與太陽星座，差在哪？

占星新手們其中一個最易混為一談的概念，就是上升星座和太陽星座，今天就好好談一談。上升星座是指在一個人出生時，東方地平線上升起的星座，代表我們面對外界時展現的本能反應和保護自己的面具。上升星座影響初見的印象和天生的氣質，這些特質是與生俱來的，毋須刻意學習就能表現出來。上升星座像一層保護膜，幫助我們在陌生環境中感到安全。它塑造了我們的外在形象和行為方式，從而在不同的社交場合中能夠應對自如。因此，別人第一次見到我們時，往往會感受到上升星座的影響。

太陽星座是指太陽在一個人出生時所處的星座，代表了核心自我和生命力，這些特質只有在我們感到安全和自信時才會顯現。太陽星座反映了我們發光發熱時的性格，需要透過學習和成長才能純熟地表現出來。太陽星座的影響力在我們熟悉的環境和關係中最為明顯。當我們感受到支持和鼓勵時，太陽星座特質會展現出來，讓我們更具魅力和自信。這些特質需要時間和經驗的積累，才能在生活中逐漸發展和成熟。

總結一下，上升星座是一層天生的保護膜，影響我們的初見印象和本能反應；而太陽星座則代表核心自我，需要在安全和自信的環境中才會顯現，並且需要透過學習和成長來逐漸成熟。

占星師Scorpio