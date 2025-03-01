樂壇小天后炎明熹因合約風波而遭無綫雪藏多時，直至去年12月，因與樓盤合作的劇集播映才短暫解凍，之後再度「失蹤」。不過，近日她驚喜現身公仔箱，原來是接受港台節目《港式速遞講你知》訪問，以理大時裝及紡織學院學生身份分享對藝術的看法，她以跌膊恤衫襯絲絨帽出鏡，展現時尚觸覺，令人眼前一亮。