玩新郎錫住老公 邱芷微生夠兩個湊「好」字

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中的「賈名媛」邱芷微，昨日與拍拖10年的武打演員陳志忠（Wilson）結束愛情長跑，在尖沙咀筵開40席大宴親朋，現場擺放兩個粉色獅頭及一對新人的紙板，新娘戴上一卡多重的求婚鑽戒，而婚戒則由她親手打造。

被愛的宣言搞喊 原來Wilson於情人節當晚做倒立掌上壓致腸部移位，要急做手術，幸留院一周後出院，未有影響婚期，由於身上尚有傷口，所以玩新郎時獲厚待。昨晨他穿上中式禮服，率兄弟團包括黃建東及羅浩銘等接新娘，姊妹團準備了愛的宣言，他先Rap住讀出，再深情剖白，期間感動落淚，新娘子也跟着喊。邱芷微指老公並非感性的人，所以被其真誠感動，笑言以後會看管老公，避免做危險動作。

提到Wilson曾患胃癌，邱芷微則有類風濕關節炎，問到生育問題，他們希望將來生一仔一女湊夠「好」字，邱芷微已為備孕而減藥，Wilson亦做了全身檢查。

到賀的「大小姐」林淑敏表示見證一對新人由相戀至修成正果，祝福新娘子早日懷孕，下次參加BB的百日宴，與她不咬弦的鄭世豪也是座上客，林淑敏表示見面不會尷尬。