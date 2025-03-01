娛樂

章若楠直認為角色「變臉」

章若楠開直播回應指自己刻意為角色瘦身才會「變臉」。 章若楠開直播回應指自己刻意為角色瘦身才會「變臉」。
章若楠開直播回應指自己刻意為角色瘦身才會「變臉」。
內地女星章若楠與小生白敬亭主演的劇集《難哄》現正熱播，話題與人氣都甚高。但近日有網民翻出章若楠之前拍攝的廣告片，指她與現時《難》劇中模樣判若兩人，難以認出。對此，章若楠前晚開直播作出回應，表示拍《難》劇前，為切合角色，特意控制體重，只得約84磅，不過，近期已回升至94磅。
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