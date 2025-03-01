中娛星動：傳與公司傾掂數 趙露思大牌檔歎串燒

內地小花趙露思早前傳因合約與公司僵持不下，有知情者更指她並未解約。不過，前日趙露思更新社交平台頭像，又上載與朋友聚會的照片，似乎已跟公司達成共識，在工作及生活之間取得平衡。

現年26歲的趙露思曾拍過多部人氣劇集，憑出眾的顏值與親和力深受品牌寵愛，是所屬公司銀河酷娛吸金力最強勁的藝人。不過，去年底趙露思因抑鬱症復發而停工，有關她被公司壓榨的消息不斷流出，令粉絲大感心痛。有指與公司仍有兩年合約的趙露思雖有意解約，但解約費高達逾億元，雙方處於膠着狀態。

近日，網上再傳出趙露思將離開公司的消息，大量粉絲表示支持：「吸血公司給我滾」、「希望是真的」。不過，有知情人士透露她並沒有解約，雙方關係有所緩和。趙露思以往習慣繞開工作室，在擁有逾3千萬粉絲的個人社交平台發放消息，但最近則傾向在另一個較少粉絲的平台更新日常，似是避免跟公司作正面衝突。

更換頭像 樂觀向上 前日，趙露思上載身穿白色喱士裙、化了全妝的照片，相信是開始工作。有網民留意到她更換了帳號頭像，相中是一個小女孩站在一朵超大紅玫瑰面前。有人認為玫瑰象徵美麗與堅韌，小女孩代表純真與希望，代表趙露思對接下來的道路依然保持正面態度。近期有指電視台為她度身訂造慈善綜藝，看來她與公司在工作方面已有共識。

除了工作外，趙露思亦回復正常社交生活。最近她與朋友外出吃喝玩樂，相中的她將頭髮紮起，戴上眼鏡，樣子可愛，與朋友坐在露天大牌檔，相當貼地，粉絲見偶像再展笑容也為她感到開心。