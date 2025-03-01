龐景峰英雄救美 攬實劉溫馨

藝人劉溫馨與男友龐景峰（Andrew）齊齊參與電視節目，透過連串體能競賽挑戰極限，並考驗雙方默契。去到節目尾聲的忍者障礙賽，兩人合作無間，輕鬆跨越各個關卡，期間Andrew更上演韓劇式英雄救美，英勇地抱住女友，閃爆全場！