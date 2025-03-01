3月1日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月01日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
龐景峰英雄救美 攬實劉溫馨
藝人劉溫馨與男友龐景峰（Andrew）齊齊參與電視節目，透過連串體能競賽挑戰極限，並考驗雙方默契。去到節目尾聲的忍者障礙賽，兩人合作無間，輕鬆跨越各個關卡，期間Andrew更上演韓劇式英雄救美，英勇地抱住女友，閃爆全場！
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250301-0301_00282_043/龐景峰英雄救美-攬實劉溫馨
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc