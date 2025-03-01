米蘭聚首騷Quali 胡杏兒禁食晒腹肌 Alina圓夢踏時裝周

胡杏兒身穿Bra Top晒腹肌，型格之餘不失性感。

藝人胡杏兒和MIRROR成員Stanley的女友李炘頤現身米蘭時裝周，杏兒為展示腹肌，事前刻意禁食，完騷後立即大開「食」戒。而MIRROR人氣王Anson Lo首次亮相米蘭時裝周，獲著名設計師親自招待，相當犀利。

胡杏兒和男團MIRROR成員Stanley的女友李炘頤（Alina）獲邀赴米蘭睇騷。Alina首次踏足時裝周心情興奮，她自爆出發前一個星期都失眠：「每晚都諗緊嗰日妝同頭點樣表現好啲，最緊要係夢想實現同Bucket List又多一個Tick。」談到郭富城的愛妻方媛在米蘭被搶包包一事，她表示過去多次歐遊也未發生意外，感覺好彩：「不過有個朋友喺條街度無啦啦畀人從後偷襲打背脊，我嗰陣行前面唔知發生咩事，奉勸大家小心，除咗會畀人偷嘢，仲會畀人打。」

至於胡杏兒身穿大地色短褸和長裙，內裏僅穿Bra Top晒出結實腹肌，展示健康性感美。但美麗的背後，杏兒亦下了不少工夫，特意在出發前禁食，以展現最完美身材。完騷後，她便和工作團隊到當地一間中餐店醫肚，有粉絲分享偶遇杏兒的合照，大讚她身材Fit到漏，難以相信她已是3子之母。杏兒亦大讚時裝騷好睇，表示：「時裝騷啲衫太靚，尤其鍾意棗紅色系，秉承簡約及Women Power嘅感覺。」

Anson Lo收花冇停手 之前曾去過巴黎時裝周的Anson Lo和蔡卓妍，今次是首度參加米蘭時裝周。Anson Lo抵埗時獲大批粉絲接機，收下不少鮮花。其後，他還在社交平台晒出與著名設計師Giuseppe Zanotti的合照，表示：「經過多次Zoom Meeting之後，第一次見到真人，愛你，也尊重你的工作。」至於蔡卓妍就表示此行感覺好新鮮，當日以T恤搭配牛仔褲上陣的她，展示了簡約又型格的一面，她表示：「好期待喺米蘭食到好嘢及好玩嘅嘢。」