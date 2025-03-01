獨家追蹤：余香凝氹細路有一手 王敏奕接新任務 升呢做阿媽

藝人王敏奕前日秘密為新片開工，並與影后余香凝有對手戲。王敏奕早前受訪時透露接演一個甚具挑戰性的角色，原來就是演任職保安的新手媽媽！

影后余香凝及王敏奕前日在尖沙咀為新片《面試特攻隊》開工，王敏奕繼《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》後，差不多近5年沒再拍電影，不過早前出席活動時，曾透露會接拍喜劇電影，並演一個甚有挑戰性的角色，但要保密故未有透露詳情。原來她所指的正是《面》片，片中將演一位任職保安的新手媽媽。

Tyson Yoshi睇戲爆粗 劇組前日拍了一個早上後，下午一時許放飯，穿白色長袖冷衫的余香凝與助手齊齊步出，並到臨時搭起的帳篷休息室食飯。王敏奕隨後步出開餐，保安造型亦告曝光，束起頭髮的她近乎素顏，但皮膚好兼輪廓分明，絕不失禮。眾人「閃電式」吃了約20分鐘就再度等埋位，期間，已為人母的余香凝與小演員聊天，有時更逗得小演員哈哈大笑，母性大發，王敏奕則跟工作人員傾偈，氣氛融洽。

王敏奕雖然忙着拍戲，但不忘支持新片《看我今天怎麼說》。該片日前舉行謝票場，除了男女主角游學修及鍾雪瑩外，他們的圈中好友朱栢康、Tyson Yoshi、周殷廷都有捧場，其中Tyson Yoshi談及觀後感時更露肉兼爆粗，引來笑聲不斷！