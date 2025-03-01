霆鋒暫緩綵排飛北京撐場 英皇電影城旗艦店開幕 4大影帝響頭炮

藝人謝霆鋒最近忙於籌備下月在啟德體育園舉行的演唱會，但他未有忘記電影夢，昨日抽空飛北京出席英皇電影城開幕，加上葛優、張國立及成龍，造就4大影帝同框的難得畫面；加上3大導演張藝謀、馮小剛、管虎及影后劉雅瑟撐場，星光熠熠，媲美影壇頒獎禮盛事。

英皇電影城旗艦店昨日假北京隆重開幕，主禮嘉賓陣容鼎盛，包括集團主席楊受成、英皇娛樂營運總裁霍汶希、中影集團董事長傅若清、3大導演張藝謀、馮小剛及管虎、4大影帝葛優、張國立、謝霆鋒與成龍，以及影后劉雅瑟等，場面熱鬧！為隆重其事，楊受成與謝霆鋒特別為醒獅點睛，寓意電影城生意蒸蒸日上。

劉雅瑟鍾情香港作品 霆鋒表示這些年來一直專注電影發展，由電影《綫人》到《怒火》以至《海關戰線》，他都想發掘不同的可能性，而電影城就是協助他達成夢想的地方。至於劉雅瑟首次以影后身份參加電影城開幕禮，感受至深，她分享道：「身為演員，覺得電影城就像家一樣親切。雖然這些年都在內地拍戲，但我對香港始終情有獨鍾，聽說有份拍攝的《太陽星辰》備受香港觀眾歡迎，我都覺得好開心，希望可以拍攝更多港味作品。」

另外，老闆楊受成表示對內地電影市場十分有信心，旗艦店去年底已試業，生意十分理想，並多次榮登北京市單日票房排名第一。講到獲多位重量級嘉賓到場支持，他透露霆鋒本想為啟德演唱會專心練歌，但亦二話不說立即前來，好友成龍更特意從美國飛來送上驚喜，令他十分感動。