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D.O.新片封蝕本門
韓國男團EXO成員D.O.與女星元真兒、辛叡恩主演的韓版《不能說的秘密》，上月28日在韓國上映，登上評分排行榜No.1，於農曆新年假期更曾成為戲票預售榜冠軍。電影上映近一個月，累積入場人次已突破80萬，成功達到收支平衡。
為慶祝電影封蝕本門，製作公司昨日透過社交網公開4款新海報，答謝影迷支持。
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