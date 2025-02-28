D.O.新片封蝕本門

韓國男團EXO成員D.O.與女星元真兒、辛叡恩主演的韓版《不能說的秘密》，上月28日在韓國上映，登上評分排行榜No.1，於農曆新年假期更曾成為戲票預售榜冠軍。電影上映近一個月，累積入場人次已突破80萬，成功達到收支平衡。