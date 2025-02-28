去年移植肝臟 疑出現併發症 《花邊教主》Michelle猝逝 終年39歲

人氣劇《花邊教主》（Gossip Girl）美國女星Michelle Trachtenberg，前日被發現倒斃紐約寓所，終年39歲。近日官非纏身的舊拍檔Blake Lively，也「上水」撰文哀悼。

周三早上8時許，Michelle被母親發現在紐約寓所床上毫無意識，心臟驟停，救護員到場急救，現場宣告不治，紅顏薄命，消息令人震驚！有關方面指案件無可疑，估計死因屬自然，有待驗屍判定。知情者透露她生前受酗酒問題困擾，去年接受肝臟移植手術後疑有併發症，最近她在社交網上載的自拍照愈見消瘦，對於被指面容有變，她曾出言反擊：「冇營養不良，冇問題，點解你哋要仇恨？」

童星出身的Michelle早於3歲入行，10歲與美國女星Rosie O'Donnell合演電影《小小小間諜》（Harriet the Spy），而她於《美女與殭屍有個約會》（Buffy the Vampire Slayer）電視劇版及《花邊教主》的角色最深入民心。她於成長期間飽受同學欺凌，曾被推落樓梯、頭撞儲物櫃、午餐被擲走等，令她留下心理陰影。

Blake Lively致哀 《花》劇拍檔Blake Lively在社交網分享與Michelle的合照，撰文悼念：「呢個係我第一日遇到Michelle，佢充滿電力，佢一出現你就會知，因為成間房嘅振動頻率唔同咗。佢做事會做足200%，聽到笑話會笑到盡，遇到不平事會挑戰權威。佢好在乎自己嘅工作，為自己係呢個圈同工業嘅一分子感自豪，即使有時好痛苦。佢對朋友非常忠誠，又為所愛嘅人充滿勇氣，好無畏大膽同獨特。」另外兩位《花》劇拍檔Ed Westwick與James Marsters亦留言致哀。