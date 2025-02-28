暢所欲玄：日本立春八字看富士山爆發

大明星遊日本，因流感而奔天。很多香港人喜歡到日本旅遊，安全是每位遊客必須考慮的問題，網絡有評論指日本富士山有爆發的機會。現在用日本的立春八字，看看情況如何。

日本東京比香港時間大約快個半小時，香港立春為22時11分，而東京的時間為23時40分，所以日本立春八字為：乙巳 戊寅 甲辰 甲子。用東京立春八字作參考，七殺為災禍，火為火山爆發，震卦五行為木為地震。日本位於東北方，東北五黃災星飛臨。

甲木日主以寅木為建祿之根，可惜甲辰空寅，寅木與辰拱挾卯為東方木，可作震卦地震之意。甲木日主之寅根空亡，是指日本之地根空虛了，而且天干兩個甲木一個乙木，剋死一個戊土，日本有地震的機會好大。寅木空亡，申月沖出寅木，8月份機會最大。

巳火為火山爆發之火燄，藏於地支，並沒有引出天干，而巳火之戊土引出天干，富士山之爆發不見火燄，只見山。

所以網絡評論富士山今年爆發，以日本立春八字參考，不會爆發。反而8月份的申月，暑假打算遊日，或許要考量考量。

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