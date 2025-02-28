陳豪陳茵媺 分頭「搵食」

視帝陳豪與陳茵媺最近夫妻檔到廣州拍攝兼「搵食」，不時被網民野生捕獲。陳茵媺昨日在社交網分享到廣州各處歎美食的片段，寫道：「聽說美食當前，時間會暫停。」而陳豪則前往地道食肆歎惹味煲仔飯，更激讚好味到要打包給老婆品嘗，認真是廿四孝老公。