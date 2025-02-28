母校貼堂表揚 姚焯菲封學霸 登頂尖榮譽榜

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）演藝事業發展順利，但亦沒有影響她的學業成績。她兩年前到新西蘭升學，去年更以「Academic High Distinction」榮譽於奧克蘭拔萃女子學校（Diocesan School for Girls）畢業。據知每科成績需要平均達到90-100％才能得到該榮譽。

文憑試近乎滿分

最近，有在該校讀書的香港學生在壁布板上驚喜發現Chantel師姐的身影，並拍下照片分享到網上。原來是學校把Chantel及其他同樣成為IB文憑試Top Scholars（頂尖學生）的相片及名字貼在校內壁布板上。根據澳紐IB學校組織資料顯示，在IB取得Top Scholars榮譽的學生，至少要在45分滿分中取得40分，可以說是絕對不容易，而在今屆參加IB文憑試的新西蘭學生中，一共有84人取得該榮譽。可見Chantel除了發展演藝事業外，學業成績亦非常優秀，絕對是實力擔當。