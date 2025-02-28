獨家專訪：圓碌碌身形成笑柄爆喊 36E黃婧靈睇化：唔通紮胸？

無綫咪神「波波」黃婧靈，雖擁有36E導彈級上圍，但亦因身形「圓碌碌」被外界取笑，更坦言曾為此傷心大哭，但性格爽直的她很快便釋懷，明白「有麝自然香」，只要做好自己相信一定有人識欣賞。

入行7年的黃婧靈，近期在無綫熱播劇《痞子無間道》中演韋家雄三太太一角，笑指最深刻是大熱天時拍古裝可以天然減肥：「拍完有咗條小蠻腰！」她指雖然自己群戲多，單獨鏡頭少，但亦可趁機從其他人身上學習，從而改善自己的弱項：「例如套劇30個人，每個學一樣，拍完就可以學到30樣嘢。」

她希望繼續在演戲上努力，近來開始在身形及外貌上作管理，談到她的身材一直是大家焦點所在，更被冠以「波波」之稱，她笑指當初也對此稱號感到奇怪：「叫叫吓又覺得呢個名幾易記，可能同我身形圓咕碌脗合啦，我都鍾意自己身形有肉地。」她笑言不會刻意減肥去迎合他人對身材的標準：「喺逼爆螢光幕之前攞個平衡，瘦少少OK。（唔怕減埋上圍？）唔怕！還好嘅，哈哈！」

公開求愛愈大愈好 她坦言初入行時有介意大家將目光放在她的身形，為此更大哭一場，但覺得無論肥或瘦也一定有人不喜歡，故很快便看透，不再介意：「唔通今日勁大波，聽日就紮胸？冇可能啦。（唔介意街上嘅目光？）有麝自然香。」

談到單身的她會否心急拍拖？她笑指要公開呼籲大家來追求她，希望找個高、富、帥，她又自爆是「叔叔控」，覺得人生經驗豐富男生可教她更多事物：「好鍾意大過我嘅男仔，成熟啲，愈大愈好。」