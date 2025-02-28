邵雨薇否認與吳慷仁秘婚

台灣女星邵雨薇與金馬影帝吳慷仁交往4年，近期傳出秘婚。日前她出席電影《啵me之我的青春住了鬼》的煞科宴成追訪對象，她大發嬌嗔回應：「沒有這件事啦！」更打趣說：「連媽媽都嚇到打電話問我，結婚怎麼不說呢！」她雖不清楚消息來源，指未來若有喜事一定會公開，不會偷偷摸摸。