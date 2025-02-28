中娛星動：楊子姚笛累事？ 章子怡《演員3》謾罵聲中停播

內地綜藝節目《演員請就位3》找來「話題人物」楊子、姚笛及徐開騁參加，官宣後引起嘩然。有指楊子的浮誇演技、徐開騁家暴及姚笛曾搭上人夫文章的黑歷史等，令節目在一遍謾罵聲中突然宣布停播，有關方面則死撐只是「推遲上線」。

其實除了楊子及姚笛「左右大局」外，《演3》播出以來不時登上熱搜，卻被吐槽「幾乎沒有一次是靠演技」。相較演員們的演技大比拼，更快引起關注的每每是演員被質疑是否整過容，章子怡不滿演員表演現場發火等，尤其章子怡與另一導師吳鎮宇的反應，更成為表情包素材，完全偏離節目的本義，令人大感無奈。

今次的演員名單中，包括早前爆離婚的楊子、言論出格的「蛇精臉」網紅劉梓晨，以及先後因私生活問題曾遭封殺的姚笛與徐開騁，尤其姚笛連續多日於社交帳號發文為節目宣傳，但攝製組幾經考慮後於節目推出時卻作出刪減，不見了姚笛的蹤影，引起網民熱話。現時節目僅開播了兩周突然停播，昨日節目組卻死撐發文回應：「非常抱歉地通知大家，《演員請就位》第三季將調整播出計劃推遲上線，感謝大家的支持和耐心等候。」

捧場撐張藝興 章子怡曾於節目內向演員「傳授」演戲心得：「表演技巧重要，但不是最重要的，重要的是要對表演有敬畏之心，每一次的表達都可以用最真實的情感。」她覺得對於演員而言，真摯的情感表達以及對角色的深刻理解才是演戲的核心。技巧純粹輔助，能夠幫助演員更好地傳達情感，若缺乏內心的真實體會以及對角色的共鳴，單純的技巧展示只會令角色變得空洞無力。

另外，章子怡對後輩都非常支持，早前內地演員張藝興演出舞台劇《受到召喚．敦煌》，她特別前往捧場，更寫長文支持張藝興，盛讚他是青年才俊，而張藝興亦在社交平台回覆感謝「子怡姐」的肯定。