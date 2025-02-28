代言品牌被轟挪用文化 唐嫣封嘴避風頭 宋雨琦照睇騷

知名奢侈品牌推出新手袋，卻被內地網民怒轟挪用文化，內地女星程瀟立即撇清關係表示已完約，而去年宣布成為代言人的唐嫣暫時未有回應。身在米蘭時裝周的代言人檀健次和形象大使宋雨琦則仍舊出席該品牌活動。

近日，知名奢侈品牌與韓國手工藝人合作推出聯名手袋，設計中使用了類似中國結的編織工藝，但品牌發文時卻稱之為韓國結，並暗示該工藝源自韓國傳統文化，隨即引起內地網民不滿，譴責品牌「挪用文化」。品牌的內地客戶服務中心工作人員即回應指，目前已反饋到相關部門核實處理，暫沒有接到處理結果的相關資訊。

宋慧喬晒成熟美 隨着事件發酵，品牌代言人的動態亦備受關注，程瀟首當其衝撇清關係，稱與該品牌的合約已到期，而去年宣布成為代言人的唐嫣、今年的代言人檀健次及韓星宋慧喬、品牌形象大使宋雨琦及許凱，目前皆尚未公開回應。檀健次與宋雨琦前日照常應品牌邀請參與米蘭時裝周活動，名模奚夢瑤亦相隔多年重回米蘭，為該品牌行騷。而宋慧喬亦以高貴優雅打扮現身活動，大晒成熟魅力，身為品牌最佳代言人的喬妹十分識做，在社交網分享靚相為品牌落力造勢。

另外，內地女星張馨予亦現身米蘭時裝周，穿上貼身大露背牛仔短裙騷招牌長腿，玉背纖腰相當吸睛，一頭曲長髮散發風韻魅力。至於唐嫣在事件爆出的前一晚，就與鍾楚曦在上海為另一品牌行騷。