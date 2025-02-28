翠如呻BB狂踢肚皮 蕭正楠爆響口 最想生日剪臍帶

懷有身孕的黃翠如於「卸貨」前夕偕老公蕭正楠（阿蕭）出席活動賺奶粉錢，阿蕭爆響口指想BB跟他同於3月23日出世，即翠如下月就生產。他又指BB的乳名令他頭痛，是日限定叫「蕭玉」。

藝人蕭正楠和黃翠如昨日夫妻檔出席品牌aise活動，腹大便便的翠如由老公貼身照顧，傳下月「卸貨」的她直指留在家中很悶，出來工作反而更有動力，完成工作後就會正式閉關。問到可想下月開刀生產，讓BB跟老公同月生日？翠如驚訝表示：「你哋點知？」阿蕭口快快說：「我直情想同BB同月同日生日，可以一次過慶祝！」翠如即輕拍老公並提醒：「你講太多，愈爆愈多。」阿蕭指BB出世剛巧沒有工作安排，再問到下月是否已向公司請假？他透露已請假一星期陪產。

估性別變喊包 翠如指BB每晚都在腹中「開派對」，令她頻頻失眠及腰痛。她未有透露胎兒性別，想留驚喜給家人，而現場記者大部分估她佗仔，她未有否認，開心指各方客戶都有參與競猜性別遊戲，但認為仔女都沒所謂，健康開心就好。原來阿蕭競猜胎兒性別亦不是一估就中，翠如大爆：「佢一知道性別就喊，唔知係咪因為失望。」阿蕭解釋指心情太複雜。問到可會再追多一個？翠如自言不貪心，有一個小孩已很開心，阿蕭認同，覺得BB是天賜的禮物，相當感恩。

準備閉關暴食的翠如已增磅11 kg，試過飽到喊，而阿蕭自爆為準備入產房剪臍帶，近日頻頻練習剪香腸，戲言擔心剪完臍帶會暈低。至於BB乳名，他笑指「蕭夜」、「蕭味」、「蕭烤」太難聽，而是日限定叫「蕭玉」。另外，翠如在社交平台分享生活日常，發文晒恩愛：「感謝這位傻傻的，他忙着裝裝砌砌，我忙着增重和享受。日子好像過得很快，也好像停頓了下來。感恩每一刻。」