《奧斯卡》「選民」爆料 狄美摩亞遭Mikey截擊 爭影后勢危

《第97屆奧斯卡金像獎》將於香港時間下周一早上舉行，各個獎項的投票早前已結束，近日有5位「匿名選民」受訪大爆投票的心水之選，其中一直被視為影后大熱的狄美摩亞（Demi Moore）奪標現暗湧！

傳媒表示根據「選民」投票結果，於今屆《奧斯卡》獲6項提名的《阿諾拉》（Anora）與獲8項提名的《教宗選戰》（Conclave）在大獎「最佳電影」所獲的票數相當多，其中有「選民」點名批評獲13項最多提名的《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）是10部提名之中最差的一部，同樣亦有「選民」批評片長3小時35分鐘的《粗獷派建築師》（Thr Brutalist）過長，要花5日時間才看畢整部片。「最佳導演」方面，《阿》片美國導演Sean Baker後來居上，與《粗》片的導演Brady Corbet的奪標呼聲最高。

至於影后走勢，原本美國女星狄美摩亞於頒獎季由頭帶到尾橫掃獎項，一直被視為頂頭大熱門，但近期「轉風向」突然殺出《阿》片的新星Mikey Madison，她被「選民」視為擊敗狄美的勁敵。有「選民」更批評狄美主演的《完美物質》（The Substance）太激：「我鄙視《完》，太惡心、太過火，我亦唔認為狄美嘅演出有乜特別之處。」不過亦有「選民」表示仍投她一票，因為她「序」有應得。

艾哲倫角逐影帝贏面大 影帝方面，目前走勢以《粗》片的艾哲倫保迪（Adrien Brody）奪獎呼聲最高，有投票給他的「選民」表示：「艾哲倫是一個非常有才華的演員，值得獲獎！」而日前憑《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）於《演員工會獎》爆冷稱帝的添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）卻不被「選民」看好：「佢好後生，仲有時間（爭獎）。」