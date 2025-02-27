暢所欲玄：防小人是非妙招

3月5日是廿四節氣中的「驚蟄」，也是全年最適合打小人的日子！想擺脫小人糾纏，提升運勢？以下3招加上風水布局，助你遠離是非困擾，提升職場運勢！

水種植物化是非：在辧公桌上擺放水種植物，並在水中加入白色鵝卵石（約一半水位），有助化解小人是非，營造和諧的工作環境。

椅背靠實防暗箭：座位後方不宜正對行人道，易招惹小人打小報告。建議在椅背披上一件外套，加強自身氣場，提升貴人運，化解小人侵擾。

移除尖刺植物：仙人掌等帶刺植物容易造成「刺傷」自身的風水效應，也可能引來小人是非。建議移除辦公桌上的尖刺植物，選擇圓葉、闊葉植物，營造更友善的磁場。

風水布局強化防禦：除了以上3招，還可借助風水布局進一步防小人。如在三碧是非星方位擺放風水陣，在辦公桌上擺放一對麒麟以震懾煞氣。在家中，則可擺放葫蘆，化解是非、小人，並吸收病氣，營造和諧的居家環境。

行為處事需謹慎：除了風水布局，自身的言行舉止也至關重要。避免在錯誤場合說了不該說的話。此外，交錯了小人做朋友，就會禍端百出，故此要謹慎交友。

先知命局振鴻師傅 @上善功德堂