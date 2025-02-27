吳奇隆兒子 捱凍食雪糕

內地女星劉詩詩與吳奇隆近年屢傳婚變，對此二人未有回應，依舊分工明確。詩詩正於哈爾濱冰天雪地拍新戲《醉夢》，吳奇隆則負責照顧5歲兒子步步，父子漫步公園，戴上毛帽及穿羽絨衣「全副武裝」禦寒，不過步步唔怕凍，邊行邊開心吃雪糕。吳奇隆在旁陪伴，眼見囝囝掛住食，步伐愈來愈慢，他也不催促，淡定先上車等待。