謝婷婷愛女牛一 這個舅父不太冷 霆鋒餵食陪玩

型男謝霆鋒胞妹謝婷婷淡出娛樂圈後返回加拿大生活，近年被爆與男友育有一女，有女萬事足的婷婷近期密密分享日常生活，一口氣於社交網上載十餘張囡囡Sara Dejaeghere的日常照，留言祝她6歲生日快樂，形容囡囡是其「生命中真正的天使」，母愛爆棚表示：「謝謝你給予的每一瞬間，我愛你多過天上的繁星。」有指Dejaeghere乃比利時人姓氏，故推測婷婷女兒生父為比利時人。

雖然婷婷以心形符號遮住愛女的樣貌，但可見她遺傳了媽媽的高挑身材，拍照時更不停擺甫士，相信來自演藝世家的她表演欲極強。身為舅父的霆鋒亦有入鏡，平日Cool爆的他面對外甥女即被溶化，餵點心又陪玩桌上遊戲。正所謂「外甥多似舅」，婷婷女兒與霆鋒同樣愛滑雪，小小年紀已身手不錯，絕對是動靜皆宜。

竇靖童馬國開騷 另外，霆鋒女友王菲的女兒竇靖童出道8年，成功於東南亞打響知名度，日前更公布將於4月25日在馬來西亞舉行名為《狀況外》的巡唱，屆時會打造音樂藝術交融的奇妙空間，讓她與粉絲分享每個階段的代表作，還會帶來驚喜演出，相信門票開賣時，必定掀起一番撲飛潮。