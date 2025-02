預告年底出個人碟 AK勢做情歌王子

昨日江𤒹生(AK)為宣傳新歌《Love Is On The Way》現身電台接受訪問,大批「生粉」(粉絲暱稱)在門外等候,AK透露新歌以愛情為主導,希望透過魔法帶出愛情浪漫感。他自爆拍MV時與女主角分開拍攝,由於在晚上開工,目標要在天光前拍完,故拍攝時比較匆忙,浪漫欠奉。AK在MV中展示的舞步乃參照已故巨星Michael Jackson,他專程邀請移居英國的舞蹈師回港幫手排舞,而穿上西裝跳舞也有原因:「監製曾經見過我喺演唱會着西裝,覺得着得實在太有型,哈哈!所以今次要我再着。」他又表示新歌最難的地方是要找到對的聲線,唱出性感的感覺,並透露之後幾首歌都會以愛情為主題,包括愛情和親情,希望嘗試挑戰跳唱、R&B和抒情歌,但暫時不會向隊友Ian邀歌。他又宣布喜訊指年底會推出個人專輯。