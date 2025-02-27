預告年底出個人碟 AK勢做情歌王子

男團MIRROR副隊長AK昨日推出今年首支新歌，表示全年至少會出4首同類情歌，要打造成為情歌王子，他更宣布另一喜訊，年底將推出首張個人專輯，實現歌手最想達到的夢想。

昨日江𤒹生（AK）為宣傳新歌《Love Is On The Way》現身電台接受訪問，大批「生粉」（粉絲暱稱）在門外等候，AK透露新歌以愛情為主導，希望透過魔法帶出愛情浪漫感。他自爆拍MV時與女主角分開拍攝，由於在晚上開工，目標要在天光前拍完，故拍攝時比較匆忙，浪漫欠奉。AK在MV中展示的舞步乃參照已故巨星Michael Jackson，他專程邀請移居英國的舞蹈師回港幫手排舞，而穿上西裝跳舞也有原因：「監製曾經見過我喺演唱會着西裝，覺得着得實在太有型，哈哈！所以今次要我再着。」他又表示新歌最難的地方是要找到對的聲線，唱出性感的感覺，並透露之後幾首歌都會以愛情為主題，包括愛情和親情，希望嘗試挑戰跳唱、R&B和抒情歌，但暫時不會向隊友Ian邀歌。他又宣布喜訊指年底會推出個人專輯。

近日網上翻Hit AK青少年時期的跳舞片，片中他的身形圓渾，舞姿可愛，AK笑指睇完片自覺較肥，所以花了數月時間瘋狂做運動、跑步及節食減磅。提到隊友Ian、Jer、Stanley和Tiger組成的小隊宣布4月開騷，問到何時到他與Lokman、Alton及Frankie的小隊開騷？AK說：「公司嘅行動唔難預測，依家先全心全意支持小隊，有好消息會公布。」

租倉放模型心頭好 另外，前晚AK出席高達電影首映，身為動漫迷的他，自小收藏不同種類動漫物品，多到要與友人合資租倉存放，他希望將來有機會舉行私人模型動漫展，公諸同好。問是否以同樣儲模型的古天樂為目標？AK笑說：「唔得，佢嗰啲係道具，我嗰啲係玩具咋！」他拒透露花費在玩具上的金額，怕被媽媽及公司鬧。