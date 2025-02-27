滑雪遇險 命懸一線 李彩華墮兩米深巨窿 猛男出手拯救

藝人李彩華近年愛上到日本北海道滑雪，可是她近日幾乎命喪當地！她透露遇上恐怖意外，跌落逾兩米深的雪洞，幸好最終獲救，過程驚險萬分！

李彩華（Rain）近年主力在內地發展，憑劇集《回家的誘惑》爆紅，其後工作不斷，賺到盆滿缽滿，有傳她的身家已超過兩億，是圈中的小富婆。喜愛滑雪的她經常到北海道旅行，不過今次卻遇上恐怖意外，幸好有外國猛男出手相救才能脫險，可謂死過翻生！

晒靚相報平安 Rain前晚在社交網憶述恐怖意外的經過，寫道：「真係算好好彩，完全冇諗過跌落個窿呢件事係會發生喺我身上，個窿起碼兩米幾，講真拍戲都冇咁驚險，萬幸嘅係個窿附近啱啱好有幾個外國人，我跌咗落去即刻嗌『Help』，佢哋就即刻衝過嚟，以佢哋咁強壯嘅身形，都要幾個人先拉到我上嚟，如果冇佢哋喺度，真係……God Bless！」

從照片可見，Rain在雪山上跌入滿布積雪的洞穴，她在照片上畫上火柴人代表自己，並寫上「Inside」和「Me」，透露自己跌入融化後的裂縫柱洞，洞裏深不見底，非常驚險。網民看到Rain的貼文後，紛紛留言關心：「你有冇事呀」、「睇到張相你有驚險的一刻真係心驚！感恩附近有人救了你，幸好人沒事，回來要慶祝一下。」Rain亦配上在雪山前拍下的美照報平安。