加盟《超越班》 戲鬥吳謹言老公 王浩信視帝變學員 超班玩晒

視帝王浩信紆尊降貴為內地節目《無限超越班》擔任學員，與內地藝人作演技交流，被網民指戲壓其他演員。浩信受訪時表示會將以前於無綫學到的經驗分享給大家，首要是不可遲到。

內地演技真人騷節目《演員請就位》第3季正在熱播，節目找來吳鎮宇、惠英紅及章子怡等做導師，對學員狠狠批評成熱話。而另一演技節目《無限超越班》第3季亦已正式進行錄影，導師方面除了過往的導演爾冬陞、王晶及曾志偉繼續坐鎮外，內地藝人劉濤亦已現身拍攝現場。

至於學員方面，包括藝人洪欣的老公張丹峰、陳志朋、哈妮克孜等，而話題較高的則有視帝王浩信、吳謹言老公洪堯及王星。已簽約內地經理公司的浩信，坦言會多做綜藝節目，本身已是視帝級的他，參加真人騷可以理解，但做學員參加這類PK賽節目，網民笑指他是「戲」壓其他演員。浩信接受本報訪問時坦言今次是以學員的身份去交流，將以前於無綫學到經驗作分享。而他拍攝宣傳片時，表示絕對不會遲到，並指以往在無綫拍劇時每日可能只有一、兩小時休息，今次來到《超越班》，期望大家可按時工作、休息，把最好的演出獻給觀眾。

王星獲女友貼身照顧 至於內地演員王星之前於泰國被擄至緬甸詐騙園區，被迫剃光頭，獲救返回內地後，他表示獲不少商務及合作接洽，更有機會拍洗頭水廣告，不過現時他的頭髮仍是很短，而他前往錄影時，女友一直從旁照顧。另外，早前有指吳謹言已誕女及坐完月，準備下月開劇，其夫洪堯則已先到節目組報到，急急搵奶粉錢。