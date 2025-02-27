菊梓喬下巴變尖 顏值再升級

歌手菊梓喬（Hana）近日傳與保錡冷戰鬧分手，感情狀況未明。日前，Hana於社交網分享影片，見她身穿閃片露肩長裙，不斷轉換甫士影相，心情似乎未受影響。不過，她的樣貌被指大有變化，不但面部輪廓更加精緻，鼻樑直到如間尺，下巴更變成超V尖角，與以往的照片有出入，似乎靚樣再升級。