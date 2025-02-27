娛樂

何天兒遊雅典 被偷手袋

何天兒開心出遊，怎料手袋被偷，相當掃興。 何天兒開心出遊，怎料手袋被偷，相當掃興。
何天兒開心出遊，怎料手袋被偷，相當掃興。
前港姐何天兒近日前往希臘雅典旅遊，拍片與粉絲分享點滴。片中她身穿露背長裙示人，在當地四圍探索，品嘗到美食時，更表情多多，相當可愛，未料天兒全程孭住的手袋當晚竟被偷走，網民擔心其證件遺失，亦怕她心掛掛，玩得不夠盡興。
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