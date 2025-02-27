娛圈單打：唱句中文即淪陷 龍哥誓要冧死人

「你總是問我愛你，愛得有多深。」喂，就係呢一句，搞到成個大中華地區淪陷。講緊乜呀？之唔係K-pop天王G-Dragon 25號推出第三張個人專輯《Übermensch》，佢老哥一口氣發布兩首新歌MV，其中《Drama》一曲出現一千零一句中文歌詞，係出道以來第一次，搞到V.I.P欲仙欲死！

真係誇張。V.I.P隨即研究呢句歌詞，係咪致敬鄧麗君嘅《月亮代表我的心》，事關2017年嘅上海粉絲見面會，全場粉絲為GD大合唱呢首名曲，經典歌詞「你問我愛你有多深」無人不曉。本欄就認為，係咪致敬只係其次，《Drama》一曲有齊中英日韓四國歌詞，無非就係要一網打盡，冧死全球粉絲。

另一主打歌《Too Bad》MV更加哄動，因為有人氣女團aespa隊長Karina參演，兩人狂扭熱舞，造型似足《海賊王》。Karina一直以美貌見稱，被封「人間AI」，兩人聯乘出現喺同一MV，勢必成為經典。

好啦，講咁多，就係要話畀大家知，King of K-pop返嚟啦，仲要係全方位無死角橫掃全球嘅姿態歸來。冇吹水㗎，由《Too Bad》單曲，到全隻《Übermensch》大碟，一釋出即登上南韓音源榜下載量No.1，接着喺全歐洲以至全球iTunes大碟榜，統統進佔榜首。早前佢老哥出官方Cap帽及頭巾，5點鐘開放預售，5點01分已全數Sold Out，龍哥個勢有幾勁，唔使多講啦。

嚟緊輪到演唱會售票，預料又係秒殺，黃牛肯定炒上癲價。厲害，真係厲害，何謂狂風掃落葉，GD親身示範話你知！