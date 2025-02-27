Baby逍遙自在 貼地食雞煲 葉珂被爆誕女 黃曉明全程陪產

內地男星黃曉明近日被網民目擊現身上海一家私家醫院，陪女友葉珂誕下囡囡。有指曉明身家達百億人民幣，如今葉珂誕女，前妻楊穎則手執兒子「小海綿」這張王牌，未來勢掀繼承權之爭！

黃曉明與前妻楊穎（Angelababy）育有一子「小海綿」，離婚後雙方皆對兒子照顧有加。去年，曉明官宣與內地網紅葉珂拍拖，女方更火速懷有身孕，令其地位大大提升。昨日，有傳曉明於本月24日凌晨現身上海一家高級私家醫院，全程陪葉珂誕下女兒，再做爸爸。據知，曉明當日手提待產包到達醫院，在產房外拿着保溫杯（疑似燕窩羹）焦急等待。不過，有網民提出疑問，指曉明的IP位置顯示他當時正身處福建拍攝劇集《造城者》，恐怕分身乏術。

百億財產繼承權添變數 儘管曉明與葉珂未有公開婚姻狀況，但若葉珂的女兒戶籍落於上海，而Baby所出的「小海綿」則是香港戶籍，未來關於男方家產的繼承權或成問題。有指曉明名下資產高達百億人民幣，他曾公開表示未來的財產要全給兒子「小海綿」，如今葉珂女兒的誕生，令財產繼承添了變數。

另一邊廂，Baby日前被網民捕獲在香港吃雞煲，見她與一班朋友聚會，在平民餐廳用膳，身旁堆疊了很多啤酒箱，相當接地氣。