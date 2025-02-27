肖戰Jin米蘭惹哄動 容祖兒被男神包圍 貼實李政宰集郵

米蘭時裝周正式開鑼，雲集各地男神同場較量，當中以內地頂流肖戰與韓團防彈少年團（BTS）成員Jin最為矚目，兩人大方握手，但露出胸肌的肖戰獲安排坐在品牌高層旁邊，明顯地位超然！至於天后容祖兒趁機與多位男神集郵，當中包括韓劇《魷魚遊戲》主角李政宰，「艷福」不淺！

每年的米蘭時裝周均有不少紅星出席，在日前舉行的揭幕活動上，便同時出現多位亞洲神級男星，吸引大批粉絲前來朝聖，逼爆場外，包括內地頂流肖戰、韓團BTS成員Jin、台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》男星林柏宏，以及日劇《幽遊白書》主角志尊淳等，但論受歡迎程度，近期憑電影《射鵰英雄傳：俠之大者》Hit爆的肖戰略勝一籌，穿上恤衫輕露胸肌的他，到場時刻意於粉絲所在的一邊落車，沿途還停步揮手，相當識做。

至於Jin雖然風頭被肖戰搶去不少，但抵達時同樣引起哄動，在場內不停被邀拍照，一身型格打扮的他亦有求必應，非常親切。與肖戰碰面時，兩人惺惺相惜握手示好；而Jin亦有跟志尊淳同框，兩位日、韓男神以禮相待。

收工即「放血」 時裝騷上，肖戰明顯地位超然，獲安排坐在品牌CEO旁邊，還被發現自備小風扇，當有人靠近拍照時，他即極速將風扇放在腳下踩着，網民估計因場地悶熱，有出席米蘭騷經驗的他才早有準備，亦有網民大讚他此舉萌到不得了，火速成為社交網熱話。

此外，一眾女星亦不讓男神專美，扮靚靚鬥搶鏡，包括香港天后容祖兒、藝人倪晨曦與剛出席完柏林影展的台灣女星文淇。祖兒獲不少外國媒體邀拍照，而她亦抓緊機會搵男神集郵，並在社交網開心Share，當中與《魷魚遊戲》主角李政宰合照時，頭貼頭非常親暱；她又與倪晨曦腳揈揈拍攝趣怪短片，冒寒穿透視裝的倪晨曦說：「好開心見到祖兒，佢原來有留意我社交網，好榮幸，仲讚我啲小朋友好得意。」

仍在當地的祖兒越洋接受訪問時表示，今次是她第3年去米蘭，對上一次已是5年前。談及向多位男神集郵，她笑說：「現場好熱鬧，見到好多朋友，有李政宰、肖戰同林柏宏，大家都有傾吓偈聯誼吓。」此行她會逗留3日，指定動作當然是Shopping，她興奮說：「已經預咗完成工作後，即刻出發去放血！」