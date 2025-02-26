K-pop歌手第一人！ Lisa登奧斯卡舞台娛賓

最近積極進攻歐美市場的韓國人氣女團BLACK PINK泰籍成員Lisa，將孖美國天后Doja Cat及英國唱作歌手RAYE為下周一舉行的《第97屆奧斯卡金像獎》擔任表演嘉賓，是首次有K-pop歌手在奧斯卡上表演，認真威水！

Lisa將於後日（28日）發行新專輯《ALTER EGO》，她率先於本月7日公開其中一首新歌《BORN AGAIN》，是她與美國天后Doja Cat及英國唱作歌手RAYE合作，為她參演的美劇《白蓮會》（The White Lotus）第3季獻唱的歌曲。

而國際影壇盛事《第97屆奧斯卡金像獎》將於香港時間3月3日在美國洛杉磯舉行，大會近日宣布Lisa將聯同Doja Cat及RAYE在頒獎禮上演繹《BORN AGAIN》，是首次有K-pop歌手在奧斯卡表演，而合演《魔法壞女巫》（Wicked）的美國天后Ariana Grande與英國女星Cynthia Erivo亦將在頒獎禮上表演。奧斯卡官方社交網站戶口現已追隨Lisa的戶口，粉絲發現後不禁興奮留言。另外，Lisa拍攝《白蓮會》時在泰國蘇梅島取景，消息指在劇集播出後，蘇梅島再成旅遊熱點，酒店的預約率較去年急增400至500%。

GD新歌驚喜唱中文 至於曾與Lisa同屬YG事務所的天團Big Bang隊長G-Dragon（GD），昨日攜第3張大碟《Ubermensch》回歸樂壇，新歌《DRAMA》昨日曝光，歌詞以韓文為主，但亦加入中文及日文，其中一句中文歌詞是「你總是問我愛你，愛得有多深」，粉絲大表驚喜。而他前晚在首爾出席鐘錶品牌活動，將頭髮染成薄荷綠色的他，戴上草帽及太陽眼鏡、穿上鬆身黑色西裝及白色皮鞋，十分型格，同場的女團(G)I-DLE隊長SOYEON身穿白色Tube dress，大晒香肩和美腿，而MAMAMOO成員華莎就以緊身衫襯紅色皮製短打和絲襪，展示玲瓏浮凸身材，相當性感。