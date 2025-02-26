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安心亞踢痛對手耍冧
台灣女星安心亞主演的新劇《火車來去》近日播出，劇中她為妹妹出頭，對拍檔大打出手，卻被爆入戲太深而過度用力，令對方忍不住嗌痛：「心亞力氣很大，我記得她曾經要踹我屁股，結果踹到我『比較脆弱的地方』。」安心亞直認沒控制好力度，深感抱歉，又笑說：「私下的我也是行俠仗義型，但沒有劇中那麼兇猛啦！」
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