台灣女星安心亞主演的新劇《火車來去》近日播出，劇中她為妹妹出頭，對拍檔大打出手，卻被爆入戲太深而過度用力，令對方忍不住嗌痛：「心亞力氣很大，我記得她曾經要踹我屁股，結果踹到我『比較脆弱的地方』。」安心亞直認沒控制好力度，深感抱歉，又笑說：「私下的我也是行俠仗義型，但沒有劇中那麼兇猛啦！」