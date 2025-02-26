阮經天當街按摩 痛到口擘擘

台灣藝人阮經天去年深受喪母打擊，停工休息近一年，今年初才復工拍戲。日前他現身台北鬧市拍攝新片，場口講述他在馬路上狂奔及舉手大喊，面露驚嚇神色，重複拍了多遍後，他坐在一邊休息，期間有工作人員為他按摩，他張開口狀甚痛苦，似乎剛復工未慣太操勞。