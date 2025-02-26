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施匡翹向馴犬師求救
歌手施匡翹為新城廣播節目《寵愛您》擔任主持，日前帶同貴婦狗愛犬Sundae到西貢出席記者會，節目中她走訪專業人士，探討有關犬隻的健康資訊。記者會當日，她趁機請教馴犬師，指3歲半的Sundae經常一邊便便，一邊走出廁所，馴犬師安撫她說：「狗狗好多時都會一路行一路大便，因為條腸郁動，佢哋覺得爽啲。」
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