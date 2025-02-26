娛樂

施匡翹向馴犬師求救
歌手施匡翹為新城廣播節目《寵愛您》擔任主持，日前帶同貴婦狗愛犬Sundae到西貢出席記者會，節目中她走訪專業人士，探討有關犬隻的健康資訊。記者會當日，她趁機請教馴犬師，指3歲半的Sundae經常一邊便便，一邊走出廁所，馴犬師安撫她說：「狗狗好多時都會一路行一路大便，因為條腸郁動，佢哋覺得爽啲。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者