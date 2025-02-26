錄音揭疑任「軍師」 李威列命案被告 保釋候查

已淡出娛樂圈的台灣藝人李威，去年捲入一宗命案，檢方上月3度以證人身份傳召他落口供，近日案件出現重大發現，李威與妻子前晚正式被列作被告。案件發生於去年7月，一名蔡姓女士在台北市某佛教精舍身亡，遺體多處出現傷痕，其200多萬元新台幣（約50萬港元）存款更遭人領走，早已拘捕多人。

有傳執法人員近日查扣到一個錄音檔，發現李威在命案扮演「軍師」角色，涉嫌教唆凌虐死者，而施暴過程也在場，涉嫌有份傷害死者。有關方面前往李威住所搜索，他與妻子前晚分別以30萬元新台幣（約7萬港元）及15萬元新台幣（約3.5萬港元）保釋候查。

桃花旺盛傳劈腿 李威25年前與林佑威組成男團WEWE出道，及後憑偶像劇《吐司男之吻》爆紅，更憑該劇與《鬥牛，要不要》先後入圍金鐘獎。而其情史相當豐富，雖未認愛許瑋倫，更盛傳期間劈腿陳怡蓉，但當許瑋倫車禍離世後，他連續14年發文悼念；2015年，他被爆與經理人楊子晴過從甚密更流出床照，他否認戀情之餘，還自爆正追求姚笛；陳怡蓉曾在節目大爆他愛講道理，並指他：「有點高僧味，以後應該會升天吧！」

另外，台灣媒體翻出李威當年以僵直性脊椎炎為由免去兵役，卻穿上軍服亮相內地綜藝，以致被炮轟！